Karısı kaçan Dubai Şeyhi Raşit Al Maktum'a büyük şok!
Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit Al Maktum, kaçan eşi Prenses Haya için harekete geçti. Al Maktum'un, 15 yıllık eşi Prenses Haya'ya karşı İngiltere'de dava açtığını duyuruldu. .
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un karısı Prenses Haya'nın, kocasını terk ettiği ve saklandığı İngiltere'nin başkenti Londra'da "korku içinde yaşadığı" iddia edilmişti.
Dubai'nin milyarder yöneticisi Al Maktum'un, bir başka eşinden olan 33 yaşındaki kızı Prenses Latifa da geçtiğimiz yıl ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.
ABD'li yayın kurulu CNN International, Dubai Şeyhi Al Maktum'un, 15 yıllık eşi Prenses Haya'ya karşı İngiltere'de dava açtığını duyurdu.