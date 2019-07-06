Karısı kaçan Dubai Şeyhi Raşit Al Maktum'a büyük şok!

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un karısı Prenses Haya'nın, kocasını terk ettiği ve saklandığı İngiltere'nin başkenti Londra'da "korku içinde yaşadığı" iddia edilmişti.