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  3. 06 Temmuz 2019 19:00

Karısı kaçan Dubai Şeyhi Raşit Al Maktum'a büyük şok!

Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit Al Maktum, kaçan eşi Prenses Haya için harekete geçti. Al Maktum'un, 15 yıllık eşi Prenses Haya'ya karşı İngiltere'de dava açtığını duyuruldu. .

Karısı kaçan Dubai Şeyhi Raşit Al Maktum'a büyük şok!

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un karısı Prenses Haya'nın, kocasını terk ettiği ve saklandığı İngiltere'nin başkenti Londra'da "korku içinde yaşadığı" iddia edilmişti.

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Karısı kaçan Dubai Şeyhi Raşit Al Maktum'a büyük şok!

Dubai'nin milyarder yöneticisi Al Maktum'un, bir başka eşinden olan 33 yaşındaki kızı Prenses Latifa da geçtiğimiz yıl ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

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Karısı kaçan Dubai Şeyhi Raşit Al Maktum'a büyük şok!

ABD'li yayın kurulu CNN International, Dubai Şeyhi Al Maktum'un, 15 yıllık eşi Prenses Haya'ya karşı İngiltere'de dava açtığını duyurdu.

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Karısı kaçan Dubai Şeyhi Raşit Al Maktum'a büyük şok!

İlk duruşması 22 Mayıs tarihinde Başkent Londra'da Yüksek Mahkeme Aile Birimi'nde görülen davanın bir sonraki duruşmasının 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

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