Karşınızda Türkiye'nin ''Benjamin Button'u'', Ajda Pekkan
Yeni yılı İstanbul'daki bir mekanda dinleyicileriyle birlikte karşılayan Süper Star Ajda Pekkan'ın yeni imajı sosyal medyada gündem oldu.
75 yaşındaki usta sanatçı Ajda Pekkan, yılbaşını sahnede karşıladı. Pembe bir kostüm tercih eden Pekkan'ı görenler tanımakta güçlük çekti. Süperstar lakaplı Pekkan, yeni imajıyla çıktığı sahnede pembe bir kostüm tercih ederken bir de sarı renkte peruk kullandı.
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Geceye, "Yakar Geçerim" isimli şarkısıyla start veren Süperstar, yeni ve eski şarkılarıyla da gelen davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.
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Ajda Pekkan 605 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sahnedeki pozlarını da paylaştı ve "Yepyeni bir yılı karşılamak için hayatımızda hiç bu kadar hazır hissetmemiştik, gönlünüzden geçen her dileğin gerçekleşeceği bir yıl olsun" notunu ekledi.
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