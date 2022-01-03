Karşınızda Türkiye'nin ''Benjamin Button'u'', Ajda Pekkan

Ajda Pekkan 605 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sahnedeki pozlarını da paylaştı ve "Yepyeni bir yılı karşılamak için hayatımızda hiç bu kadar hazır hissetmemiştik, gönlünüzden geçen her dileğin gerçekleşeceği bir yıl olsun" notunu ekledi.