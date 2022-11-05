Kars'ta inanılmaz görüntüler: Ünlü YouTuber şoke oldu!

"HAYATIMDA 40 TANE BELGESEL İZLEDİM..."

Ayıların birbirlerine hamle yaptığı anları gördüğünde Orkun Işıtmak'ın verdiği tepki, yaşadığı duygu patlamasını da ortaya koydu. Işıtmak bu sırada "Hayatımda 40 tane belgesel izledim, böyle bir şey görmedim" diye konuştu.