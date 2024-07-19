Karsu Dönmez kınayı yaktı, evleniyor...
Sesi, yorumu, sempatikliği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Karsu Dönmez evleniyor... Sevgilisi Mike Schrama ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Karsu kınasını yaptı... İşte Karsu'nun kınasından objektiflere yansıyanlar...
Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi olan ünlü şarkıcı Karsu Dönmez'den müjdeli haber...
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Bundan yaklaşık 2 yıl önce Antakya'da tatil yapan iki sevgiliden Mike Schrama, Karsu'ya evlilik teklif edip "evet" yanıtını alınca ikili evlilik hazırlıklarına başlamıştı.
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Nişanlısı Mike Schrama ile nikah masasına oturmak için gün sayan Karsu Dönmez kına gecesi yaptı.
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Kınadan objektiflere yansıyanlar Karsu hayranlarına sevinç gözyaşları döktürdü.
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