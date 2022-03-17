Katie Price, Göğüs implantlarını satışa çıkaracağını duyurmuştu: Dövmeci koltuğuna oturdu
Ünlü şov yıldızı Katie Price, sevgilisi AKA Jordan, Tayland'da tatildeyken dövmeci koltuğunda poz verdi.
Ünlü realite şov yıldızı Katie Price, sevgilisiyle çıktığı Tayland tatilinde dövmeci koltuğuna oturdu. Kollarına dövme yaptılardığı anları paylaşan Price, bir koluna çiçek dövmesi tercih ederken, diğerine tek boynuzlu at dövmesi yaptırmayı tercih etti.
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Dövmeci koltuğunda büyük beden göğüsleriyle dikkat çeken Price, geçtiğimiz günlerden göğüs implantlarını satışa çıkardığını açıklamıştı.
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2019 yılında iflas ettiğini açıklayan İngiliz medya kişiliği Katie Price, en büyük göğüs implantını 1 milyon sterline satmak istediğini açıkladı.
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Price, verdiği bir röportajda, "Ama şunu söylemek zorundayım en büyük göğüs implantımı saklıyorum ve bir milyon sterline satışa sunmak istiyorum" demişti.
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