Katy Perry, fazla kiloları ile dikkat çekti
Katy Perry ile Orlando Bloom çifti Avrupa tatiline devam ederken ünlü şarkıcının doğum kilolarını henüz veremediği görüldü.
ABD'li şarkıcı Katy Perry ile oyuncu Orlando Bloom, geçtiğimiz yıl ağustos ayında kızları Daisy Dove'u kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa tatiline çıkan ikili, İtalya'da Venedik'i gezdikten sonra soluğu Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda aldı.
Hafta sonlarını plajda değerlendiren gösteri dünyasının ünlü çifti, bol bol güneşlenip deniz ve sıcak havanın keyfini çıkardı.
MOR RENKTEN VAZGEÇMİYOR
Son bir yıl içerisinde gittiği tüm tatillerde mor renkli mayosunu giyen bir çocuk annesi Katy Perry, bu kez de tercihini değiştirmedi.
Çifte, Bloom'un ilk evliliği model Miranda Kerr'den dünyaya gelen oğlu Flynn Christopher da eşlik etti. Katy Perry ve Orlando Bloom, deniz kenarında çocukları ile birlikte vakit geçirdi.