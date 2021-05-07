Kayahan ile İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül'den duygulandıran mesaj
ABD'nin ünlü müzik okulu Berklee College of Music'ten mezun olan İpek Açar'ın kızı da eğitim için yurtdışını tercih etti.
ABD'nin ünlü müzik okulu Berklee College of Music'ten mezun olan İpek Açar'ın kızı da eğitim için yurtdışını tercih etti.
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İngiltere'de bulunan Durham Üniversitesi'nin Fizik Bölümü'nde son sınıf öğrencisi olan Aslı Gönül Açar, Anneler Günü için annesine mesaj yolladı.
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21 yaşındaki genç kız, aynı zamanda tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı:
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KALPLERİMİZ BİRLİKTE
"Annemi çok seviyorum. İyi ki benim annem olmuş, iyi ki var. O benim için çok kıymetli. Üniversite sürecinde ben uzakta olduğum için ayrı kalsak da kalplerimiz her zaman birlikte.
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