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  3. 09 Şubat 2021 11:39

Kayahan'ın kızı Aslı, genç kız oldu

2015 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçı Kayahan'ın İpek Açar'la evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül Açar, uzun zaman sonra ortaya çıktı.

Kayahan'ın kızı Aslı, genç kız oldu

Türk müziğinin usta sanatçısı Kayahan'ın 1999 yılında evlendiği İpek Açar'ın dünyaya gelen kızları Aslı Gönül Açar, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu. Kayahan'ın 2015 yılında hayatını kaybetmesinin ardından besteci Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayınca kızı da ortaya çıkmış oldu.

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Kayahan'ın kızı Aslı, genç kız oldu

Alper Kömürcü, eşinin doğum günü için Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Kömürcü'nün yayınladığı karede Açar'ın Kayahan'dan olan kızı Aslı Gönül de yer aldı. 2000 yılında dünyaya gelen ve gözlerden uzak bir hayat süren Aslı Gönül, duru güzelliği ile dikkat çekti.

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Kayahan'ın kızı Aslı, genç kız oldu

Fizik alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Durham Üniversitesi'ni kazanan Aslı Gönül Açar, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

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Kayahan'ın kızı Aslı, genç kız oldu

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