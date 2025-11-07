Kayahan'ın kızı Beste Açar herkesi şaşırttı: ''Atatürk ve Mevlana ile iletişim halindeyim!''
Bundan 10 yıl önce kaybettiğimiz ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar enerji boyutunda çalışmalar yaptığını ve babasının güçlerinin kendisine geçtiğini iddia ederken babası Kayahan, Atatürk ve Mevlana ile iletişime geçebildiğini söyledi.
10 yıl önce hayatını kaybeden Kayahan'ın kızı Beste Açar, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Açar, babasının vefatının ardından yaşadığı zorlu dönemi şu sözlerle dile getirdi:
"Babam vefat ettikten sonra çevremdeki birçok insanın maskesi düştü. Seviyormuş gibi yapan herkes bir bir ortaya çıktı. Bu beni derinden yaraladı."
Beste Açar, enerji boyutunda çalışmalar yaptığını ve babasının güçlerinin kendisine geçtiğini hatta paralel evrende babası Kayahan, Atatürk ve Mevlana ile iletişime geçebildiğini söyledi.
Kendisi gibi astral seyahat yaptığını söyleyen Yusuf Güney ile yakın arkadaş olduklarını belirten Açar, "Yusuf'a yaptığım seanslarla onun enerjisel blokajlarını kaldırdım ve enerjisini yükselttim" dedi.