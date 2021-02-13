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  3. 13 Şubat 2021 16:55

Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan duygulandıran paylaşım

Beste Açar, 3 Nisan 2015 tarihinde hayatını kaybeden babası Kayahan'ın mezarına oğlu Rüzgar'ın su döktüğü video'yu Instagram hesabından yayınlandı.

Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan duygulandıran paylaşım

Beste Açar, 3 Nisan 2015 tarihinde hayatını kaybeden babası Kayahan'ın mezarına oğlu Rüzgar'ın su döktüğü video'yu Instagram hesabından yayınlandı.

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Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan duygulandıran paylaşım

Beste Açar'ın duygusal mesajı şöyle: "Bu videoyu neden paylaşıyorum biliyor musunuz? Biraz önce yaşadığım bir durumdan sonra fotoğraflarıma bakarken bu video çıktı karşıma. 'Doğru yanlışın ötesinde bir yer var gel orada buluşalım' demiş ya Mevlana. İşte çocuk bakış açısıyla bir sahne..."

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Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan duygulandıran paylaşım

"Onun realitesinde dedesine su verdiği için içtiğini düşünüp mutlu oluyor. Bizim yetişkin versiyonlarımızda ise küçücük duygusal bir tebessüm..."

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Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan duygulandıran paylaşım

"Bir şeyi nasıl görmeyi seçiyorsan onun içinde onu öyle deneyimliyorsun. Seni mutlu eden her şeyi doyasıya yap. Bir gün kim olursan ol bedenini bırakıp yuvaya döneceksin zaten..."

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