Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan duygulandıran paylaşım
Beste Açar, 3 Nisan 2015 tarihinde hayatını kaybeden babası Kayahan'ın mezarına oğlu Rüzgar'ın su döktüğü video'yu Instagram hesabından yayınlandı.
Beste Açar, 3 Nisan 2015 tarihinde hayatını kaybeden babası Kayahan'ın mezarına oğlu Rüzgar'ın su döktüğü video'yu Instagram hesabından yayınlandı.
Beste Açar'ın duygusal mesajı şöyle: "Bu videoyu neden paylaşıyorum biliyor musunuz? Biraz önce yaşadığım bir durumdan sonra fotoğraflarıma bakarken bu video çıktı karşıma. 'Doğru yanlışın ötesinde bir yer var gel orada buluşalım' demiş ya Mevlana. İşte çocuk bakış açısıyla bir sahne..."
"Onun realitesinde dedesine su verdiği için içtiğini düşünüp mutlu oluyor. Bizim yetişkin versiyonlarımızda ise küçücük duygusal bir tebessüm..."