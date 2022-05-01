Kaygısızlar'da Kültigin'in hostes aşkı Bilge Parlak yıllar sonra ortaya çıktı
Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden Bizimkiler ve Kaygısızlar'da rol olan Bilge Parlak, yıllar sonra ortaya çıktı.
1989-2002 yılları arasında kesintisiz yayınlanan Bizimkiler, 459 bölümüyle Türk televizyonlarının en kült yapımlarından biri oldu. Dizide Salih Kalyon'un canlandırdığı ve unutulmaz tiplemelerden olan üç kağıtçı 'Tak Tak Sedat'ın kızı 'Aslı' rolüyle ekranlara gelen Parlak, oyunculuk serüvenini ve şimdiki hayatını Habertürk'e anlattı.
Çocuk oyuncular aranıyordu: 44 yaşındaki Parlak'ın hayatını gazetedeki bir ilan değiştirmiş. Parlak, ekranlarla tanışmasını "Oyunculuk serüvenim 1987 yılında bir gazete ilanıyla başladı. TRT 2 için bir çocuk dizisi çekileceği ve bu proje için de çocuk oyuncular aranıyordu. 250 çocuk arasından 12'ye kaldım. 9 yaşında, cumartesi ve pazar günleri çekilen 'Merhaba Çocuklar Bizim Sınıf' adlı dizide 39 bölüm rol aldım." dedi.
1989-2002 yılları arasında kesintisiz yayınlanan Bizimkiler, 459 bölümüyle Türk televizyonlarının en kült yapımlarından biri oldu. Dizide Salih Kalyon'un canlandırdığı ve unutulmaz tiplemelerden olan üç kağıtçı 'Tak Tak Sedat'ın kızı 'Aslı' rolüyle ekranlara gelen Parlak, oyunculuk serüvenini ve şimdiki hayatını Habertürk'ten Aytekin Teker'e anlattı.
"Çocuk oyuncular aranıyordu"
44 yaşındaki Parlak'ın hayatını gazetedeki bir ilan değiştirmiş. Parlak, ekranlarla tanışmasını "Oyunculuk serüvenim 1987 yılında bir gazete ilanıyla başladı. TRT 2 için bir çocuk dizisi çekileceği ve bu proje için de çocuk oyuncular aranıyordu. 250 çocuk arasından 12'ye kaldım. 9 yaşında, cumartesi ve pazar günleri çekilen 'Merhaba Çocuklar Bizim Sınıf' adlı dizide 39 bölüm rol aldım." dedi.