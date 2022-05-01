Kaygısızlar'da Kültigin'in hostes aşkı Bilge Parlak yıllar sonra ortaya çıktı

Çocuk oyuncular aranıyordu: 44 yaşındaki Parlak'ın hayatını gazetedeki bir ilan değiştirmiş. Parlak, ekranlarla tanışmasını "Oyunculuk serüvenim 1987 yılında bir gazete ilanıyla başladı. TRT 2 için bir çocuk dizisi çekileceği ve bu proje için de çocuk oyuncular aranıyordu. 250 çocuk arasından 12'ye kaldım. 9 yaşında, cumartesi ve pazar günleri çekilen 'Merhaba Çocuklar Bizim Sınıf' adlı dizide 39 bölüm rol aldım." dedi.