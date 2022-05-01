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Kaygısızlar'da Kültigin'in hostes aşkı Bilge Parlak yıllar sonra ortaya çıktı

Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden Bizimkiler ve Kaygısızlar'da rol olan Bilge Parlak, yıllar sonra ortaya çıktı.

Kaygısızlar'da Kültigin'in hostes aşkı Bilge Parlak yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 1

 1989-2002 yılları arasında kesintisiz yayınlanan Bizimkiler, 459 bölümüyle Türk televizyonlarının en kült yapımlarından biri oldu.  Dizide Salih Kalyon'un canlandırdığı ve unutulmaz tiplemelerden olan üç kağıtçı 'Tak Tak Sedat'ın kızı 'Aslı' rolüyle ekranlara gelen Parlak, oyunculuk serüvenini ve şimdiki hayatını Habertürk'e anlattı.

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Kaygısızlar'da Kültigin'in hostes aşkı Bilge Parlak yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 2

Çocuk oyuncular aranıyordu: 44 yaşındaki Parlak'ın hayatını gazetedeki bir ilan değiştirmiş. Parlak, ekranlarla tanışmasını "Oyunculuk serüvenim 1987 yılında bir gazete ilanıyla başladı. TRT 2 için bir çocuk dizisi çekileceği ve bu proje için de çocuk oyuncular aranıyordu. 250 çocuk arasından 12'ye kaldım. 9 yaşında, cumartesi ve pazar günleri çekilen 'Merhaba Çocuklar Bizim Sınıf' adlı dizide 39 bölüm rol aldım." dedi.

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Kaygısızlar'da Kültigin'in hostes aşkı Bilge Parlak yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 3

 1989-2002 yılları arasında kesintisiz yayınlanan Bizimkiler, 459 bölümüyle Türk televizyonlarının en kült yapımlarından biri oldu.  Dizide Salih Kalyon'un canlandırdığı ve unutulmaz tiplemelerden olan üç kağıtçı 'Tak Tak Sedat'ın kızı 'Aslı' rolüyle ekranlara gelen Parlak, oyunculuk serüvenini ve şimdiki hayatını Habertürk'ten Aytekin Teker'e anlattı.

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Kaygısızlar'da Kültigin'in hostes aşkı Bilge Parlak yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 4

"Çocuk oyuncular aranıyordu"
44 yaşındaki Parlak'ın hayatını gazetedeki bir ilan değiştirmiş. Parlak, ekranlarla tanışmasını "Oyunculuk serüvenim 1987 yılında bir gazete ilanıyla başladı. TRT 2 için bir çocuk dizisi çekileceği ve bu proje için de çocuk oyuncular aranıyordu. 250 çocuk arasından 12'ye kaldım. 9 yaşında, cumartesi ve pazar günleri çekilen 'Merhaba Çocuklar Bizim Sınıf' adlı dizide 39 bölüm rol aldım." dedi.

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