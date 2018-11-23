Kaygısızlar'ın Eleman'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın son hali

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kaygısızlar 3 kadın, 1 adam ve 36 çocuğun komik hikayesini anlatıyordu. 40 kişilik nüfusla askerlik arkadaşı İsmail'in evine taşınan Memnun'un en büyük oğlu olan Eleman ise o dönem fenomen olmuştu.