Kaygısızlar'ın Eleman'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın son hali
Gönüllere taht kuran ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan bir zamanların efsane dizisinde Memnun Kaygızsız'ın en büyük oğlu olan Eleman'ı hatırladınız mı?
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kaygısızlar 3 kadın, 1 adam ve 36 çocuğun komik hikayesini anlatıyordu. 40 kişilik nüfusla askerlik arkadaşı İsmail'in evine taşınan Memnun'un en büyük oğlu olan Eleman ise o dönem fenomen olmuştu.
Eleman karakteri ile hala hatırlanan başarılı oyuncu Yalçın Avşar şimdi ne yapıyor, son hali nasıl?