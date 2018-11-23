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  3. 23 Kasım 2018 12:41

Kaygısızlar'ın Eleman'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın son hali

Kaygısızlar'ın Eleman'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın son hali

Gönüllere taht kuran ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan bir zamanların efsane dizisinde Memnun Kaygızsız'ın en büyük oğlu olan Eleman'ı hatırladınız mı?

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Kaygısızlar'ın Eleman'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın son hali

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kaygısızlar 3 kadın, 1 adam ve 36 çocuğun komik hikayesini anlatıyordu. 40 kişilik nüfusla askerlik arkadaşı İsmail'in evine taşınan Memnun'un en büyük oğlu olan Eleman ise o dönem fenomen olmuştu.

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Kaygısızlar'ın Eleman'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın son hali

Eleman karakteri ile hala hatırlanan başarılı oyuncu Yalçın Avşar şimdi ne yapıyor, son hali nasıl?

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Kaygısızlar'ın Eleman'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın son hali

BEYAZ PERDEYLE TANIŞMASI: Yalçın Avşar henüz çocukken tanıştı beyaz perdeyle. Konusu İsveç'te geçen bir filmde 7 yaşındaki bir çocuğu canlandırıyordu. Ama aslında 14 yaşındaydı.

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