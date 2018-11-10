Kayıp çocuklar olayı ünlü isimlere uzandı
Esra Erol'un programında 3 yıldır kayıp olan 2 kız çocuğuyla ilgili olay İvana Sert ve Özge Ulusoy'a kadar uzandı.
Esra Erol'da bu kez ünlülere kadar uzanan 2 kayıp kız çocuğu olayı izleyenleri hayretler içinde bıraktı. 5 yıllık evliliğinden iki çocuğu olan Dilek Yağcı, çocuklarının kaçırıldığı iddiası ile Esra Erol'a başvurdu. Olayın detaylarını araştıran Esra Erol, şaşkına çeviren isimlerle karşılaştı. İvana Sert ve ünlü manken Özge Ulusoy'un da adının karıştığı olayın detayları şöyle:
Esra Erol'da bu kez ünlülere kadar uzanan 2 kayıp kız çocuğu olayı izleyenleri hayretler içinde bıraktı. 5 yıllık evliliğinden iki çocuğu olan Dilek Yağcı, çocuklarının kaçırıldığı iddiası ile Esra Erol'a başvurdu. Olayın detaylarını araştıran Esra Erol, şaşkına çeviren isimlerle karşılaştı. İvana Sert ve ünlü manken Özge Ulusoy'un da adının karıştığı olayın detayları şöyle:
Çiftin boşanma süreci devam ederken mahkeme velayeti geçici olarak anneye veriyor. Dilek Yağcı'nın ayrılmaya çalıştığı eşinin ailesi ile farklı bir bağlantısı daha vardı. Taner Yağcı'nın erkek kardeşi ile Dilek Yağcı'nın kız kardeşiyle evliydi. Haliyle bir anda kopmaları mümkün değildi.
3 ay birlikte yaşayan çift sonunda evleri ayırıyor. Dilek Yağcı çocukları ile baba evine dönüyor. Taner Yağcı çocuklarını görmek için zaman zaman o evden alıp, sorunsuz olarak da geri getiriyor. Son seferinde ise Dilek Yağcı için korkunç bir olay yaşanıyor. Bayramda çocukları alan Taner Yağcı bir daha onları getirmiyor ve sırra kadem basıyor.