Kayıp çocuklar olayı ünlü isimlere uzandı

3 ay birlikte yaşayan çift sonunda evleri ayırıyor. Dilek Yağcı çocukları ile baba evine dönüyor. Taner Yağcı çocuklarını görmek için zaman zaman o evden alıp, sorunsuz olarak da geri getiriyor. Son seferinde ise Dilek Yağcı için korkunç bir olay yaşanıyor. Bayramda çocukları alan Taner Yağcı bir daha onları getirmiyor ve sırra kadem basıyor.



