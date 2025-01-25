Kayıp genç kızı bu sefer Esra Erol değil, Esra Erol izleyicisi buldu

Günlerce programda aranan Tuğba Sevim’den bir haber çıkmayınca herkes endişelendi ve Tuğba’nın başına bir iş gelebileceğini düşündü. Esra Erol’da ekibi, Tuğba’nın yaşadığı eve gitti ve çok dikkat çeken detayları canlı yayında gösterdi.