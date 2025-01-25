Kayıp genç kızı bu sefer Esra Erol değil, Esra Erol izleyicisi buldu
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da da yine dikkat çeken bir kayıp vakası daha vardı... Yaklaşık 1,5 aydır kayıp olarak aranan 18 yaşındaki genç kızı bu sefer Esra Erol değil, Esra Erol'un seyircisi buldu...
Annesiyle birlikte İstanbul’da yaşayan 18 yaşındaki Tuğba M. 6 Aralık 2024 tarihinde kayıplara karıştı.
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Tuğba’nın bulunması için anne Yurdagül Melekoğlu, ATV’de birbirinden farklı hikayeleri çözüme kavuşturan Esra Erol’dan yardım istedi.
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Günlerce programda aranan Tuğba Sevim’den bir haber çıkmayınca herkes endişelendi ve Tuğba’nın başına bir iş gelebileceğini düşündü. Esra Erol’da ekibi, Tuğba’nın yaşadığı eve gitti ve çok dikkat çeken detayları canlı yayında gösterdi.
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Yaşadığı evde birçok not bırakarak kayıplara karışan Tuğba herkesi endişelendirdi. Esra Erol, bir buçuk aydır kendisinden hiçbir haber alınamayan genç kızın peşini bırakmadı.
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