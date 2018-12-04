Kaz yemek için Türkiye'ye geliyorlar
Kış öncesi besiye alınan kazlar dünyanın birçok noktasında meşhur oldu. Turistlerin ülkelerinde bu lezzeti anlatmalarının faydası da büyük. Türkiye'de Ardahan ve Kars'ta yapılan kaz yemekleri için akınlar başladı. Kış ayının gelmesiyle kaz yemekleri gün yüzüne çıktı.
Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Kars'ta, kış öncesi besiye alınıp şu sıralar kesilen kazların eti, kadınların hünerli ellerinden geçerek sofralara ulaşıyor.
Kars'ın ilçe ve köylerinde nisan ayında meralarda otlayan, ekim ayından bu yana yalnızca arpayla besiye alınan ve kar yedikten sonra yağlanarak lezzetini alan kazların kesim işlemi sürüyor.