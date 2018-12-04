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  3. 04 Aralık 2018 16:00

Kaz yemek için Türkiye'ye geliyorlar

Kaz yemek için Türkiye'ye geliyorlar

Kış öncesi besiye alınan kazlar dünyanın birçok noktasında meşhur oldu. Turistlerin ülkelerinde bu lezzeti anlatmalarının faydası da büyük. Türkiye'de Ardahan ve Kars'ta yapılan kaz yemekleri için akınlar başladı. Kış ayının gelmesiyle kaz yemekleri gün yüzüne çıktı.

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Kaz yemek için Türkiye'ye geliyorlar

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Kars'ta, kış öncesi besiye alınıp şu sıralar kesilen kazların eti, kadınların hünerli ellerinden geçerek sofralara ulaşıyor.

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Kaz yemek için Türkiye'ye geliyorlar

Kars'ın ilçe ve köylerinde nisan ayında meralarda otlayan, ekim ayından bu yana yalnızca arpayla besiye alınan ve kar yedikten sonra yağlanarak lezzetini alan kazların kesim işlemi sürüyor.

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Kaz yemek için Türkiye'ye geliyorlar

Kesim öncesi kaz çiftliklerinde ve kümeslerde beslenen ve kış sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan kazlar, kesildikten sonra kadınlar tarafından kazanlardaki sıcak suda kısa süre bekletilip tüyleri temizleniyor.

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