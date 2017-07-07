Kediciğin yaz pozu sosyal medyayı salladı
Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden olay Tülay Kumaşçı'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı.
Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden Tülay Kumaşçı'nın "Seviyorum seni yaz" notuyla paylaştığı üstsüz fotoğraf kısa sürede hem çok beğenildi hem çok eleştirildi.
Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden Tülay Kumaşçı'nın "Seviyorum seni yaz" notuyla paylaştığı üstsüz fotoğraf kısa sürede hem çok beğenildi hem çok eleştirildi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren adnan oktar'ın kedicikleri, havaların ısınmasıyla birlikte tatil sezonunu açtı.