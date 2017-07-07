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  3. 07 Temmuz 2017 20:25

Kediciğin yaz pozu sosyal medyayı salladı

Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden olay Tülay Kumaşçı'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Kediciğin yaz pozu sosyal medyayı salladı

Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden Tülay Kumaşçı'nın "Seviyorum seni yaz" notuyla paylaştığı üstsüz fotoğraf kısa sürede hem çok beğenildi hem çok eleştirildi.

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Kediciğin yaz pozu sosyal medyayı salladı

Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden Tülay Kumaşçı'nın "Seviyorum seni yaz" notuyla paylaştığı üstsüz fotoğraf kısa sürede hem çok beğenildi hem çok eleştirildi.

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Kediciğin yaz pozu sosyal medyayı salladı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren adnan oktar'ın kedicikleri, havaların ısınmasıyla birlikte tatil sezonunu açtı.

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Kediciğin yaz pozu sosyal medyayı salladı

"SEVİYORUM SENİ YAZ"

Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden Tülay Kumaşçı, havuzda çekilen bir fotoğrafını "Seviyorum seni yaz" notuyla paylaştı. Kumaşçı'nın fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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