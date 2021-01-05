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  3. 05 Ocak 2021 09:46

Kefaret dizisinde olay! Yönetmen bile fark edemedi

Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlanan Fox Tv'nin Kefaret dizisinde, 'Bu kadar da olmaz' dedirten bir hata meydana geldi. 3 Ocak Pazar akşamı yayınlanan son bölümde, Kefaret dizisinde meydana gelen bir hata Sosyal medyanın diline düştü. Peki, Kefaret oyuncuları kimlerdir? Kefaret konusu nedir? İşte Kefaret oyuncu kadrosu!

Kefaret dizisinde olay! Yönetmen bile fark edemedi

FOX TV ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Kefaret dizisi ilk bölümden itibaren ilgiyle takip ediliyor.

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Kefaret dizisinde olay! Yönetmen bile fark edemedi

Kefaret dizisi ilk bölümlerinde kanalın ve izleyicilerin beklentilerini karşılayamasa da ilerleyen bölümlerde yaşanan olaylar sonrası ve heyecanın artması ile birlikte yükselişe geçti. 

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Kefaret dizisinde olay! Yönetmen bile fark edemedi

YÖNETMENİN BİLE GÖZÜNDEN KAÇAN HATA
3 Ocak Pazar akşamı 7. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkan Kefaret dizisinde büyük bir hata yaşandı. 

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Kefaret dizisinde olay! Yönetmen bile fark edemedi

'Bu kadar da olmaz dedirten hata' yönetmenin bile gözünden kaçtı. Yaşanan ilginç hata sosyal medyanın diline düştü.

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