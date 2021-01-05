Kefaret dizisinde olay! Yönetmen bile fark edemedi
Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlanan Fox Tv'nin Kefaret dizisinde, 'Bu kadar da olmaz' dedirten bir hata meydana geldi. 3 Ocak Pazar akşamı yayınlanan son bölümde, Kefaret dizisinde meydana gelen bir hata Sosyal medyanın diline düştü. Peki, Kefaret oyuncuları kimlerdir? Kefaret konusu nedir? İşte Kefaret oyuncu kadrosu!
FOX TV ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Kefaret dizisi ilk bölümden itibaren ilgiyle takip ediliyor.
Kefaret dizisi ilk bölümlerinde kanalın ve izleyicilerin beklentilerini karşılayamasa da ilerleyen bölümlerde yaşanan olaylar sonrası ve heyecanın artması ile birlikte yükselişe geçti.
YÖNETMENİN BİLE GÖZÜNDEN KAÇAN HATA
3 Ocak Pazar akşamı 7. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkan Kefaret dizisinde büyük bir hata yaşandı.