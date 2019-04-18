Kelly Brook'un son hali herkesi şaşırttı
Bir dönem 'Eskisi kadar azgınım' açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen ateşli manken Kelly Brook, sabah sporu yaparken görüntülendi.
Çarpıcı itiraflarıyla her zaman odak noktası olan ünlü model, bakımsız görüntüsüyle hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
39 yaşındaki İngiliz manken Kelly Brook, bakımlı halleri ve sıcak gülüşüyle her zaman beğeni toplayan bir isim.
Nişanlısı Jeremy Parisi ile sabah sporu yaparken görüntülenen ünlü model, bakımsız halleriyle dikkat çekti.