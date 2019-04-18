  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Nisan 2019 23:17

Kelly Brook'un son hali herkesi şaşırttı

Bir dönem 'Eskisi kadar azgınım' açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen ateşli manken Kelly Brook, sabah sporu yaparken görüntülendi.

Kelly Brook'un son hali herkesi şaşırttı

Çarpıcı itiraflarıyla her zaman odak noktası olan ünlü model, bakımsız görüntüsüyle hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

1/ 9
Kelly Brook'un son hali herkesi şaşırttı

39 yaşındaki İngiliz manken Kelly Brook, bakımlı halleri ve sıcak gülüşüyle her zaman beğeni toplayan bir isim.

2/ 9
Kelly Brook'un son hali herkesi şaşırttı

Nişanlısı Jeremy Parisi ile sabah sporu yaparken görüntülenen ünlü model, bakımsız halleriyle dikkat çekti.

3/ 9
Kelly Brook'un son hali herkesi şaşırttı

Makyaj yapmadığı ve gözlerinin şiştiği görülen Brook, saçlarını at kuyruğu şeklinde toplamıştı.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM