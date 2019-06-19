Keloğlan'ı bir de şimdi görün
Türk sinemasının efsanelerinden Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı'nın son hali ortaya çıktı. Saçsız haliyle hafızalara kazanan oyuncuyu görenler tanıyamadı...
Türk ve Altay mitolojisinde, masal, fıkra ve benzer halk anlatılarında adı geçen saçsız masal kahramanı Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı, son haliyle görenleri şaşırttı.
Lise öğrencisiyken Ankara’da Halkevleri Genel Merkezi’nde açılan tiyatro kurslarına katılarak mesleğe ilk adımı atan Asyalı, 1963’te Ankara Radyosu Çocuk Saati ekibinde yer alarak “temsil kolu sanatçısı” olarak mikrofonla tanıştı.
Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü sınavına girdi kazandı 1970 yılında Mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları sanatçısı olarak profesyonelce Ankara Radyosu Çocuk Saati’nde canlandırmaya başladığı “Keloğlan” oyunları Türkiye Radyoları’ndan yayınlanırken, dinleyicinin beğenisini, ve sevgisini kazanınca, film yapımcılarının önerisiyle sinemayla tanıştı.