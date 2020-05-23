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  3. 23 Mayıs 2020 13:12

Kemal Doğulu'dan yıllar sonra gelen itiraf

Ünlü modacı Kemal Doğulu, yaşadığı zorlukları yıllar sonra ilk kez 'Doya Doya Moda' programında açıkladı. Doğulu açıklamasında, "Parktaki bankta 4 gece geçirdim" dedi.

Kemal Doğulu'dan yıllar sonra gelen itiraf

Ünlü modacı Kemal Doğulu, yaşadığı zorlukları yıllar sonra ilk kez 'Doya Doya Moda' programında açıkladı. Doğulu açıklamasında, "Parktaki bankta 4 gece geçirdim" dedi.

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Kemal Doğulu'dan yıllar sonra gelen itiraf

'Doya Doya Moda' 22 Mayıs haftasının finaline, birbiri ardına gelen itiraflar damga vurdu. Programın sevilen jürisi Kemal Doğulu, hayatıyla ilgili gerçekleri ilk kez anlattı.

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Kemal Doğulu'dan yıllar sonra gelen itiraf

Doğulu, 17 yaşında Mersin'den İstanbul'a geldiğini ve o günlerde ne evi, ne arkadaşı ne de parası olduğunu söyledi. İşte Kemal Doğulu'dan yıllar sonra gelen itiraf:

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Kemal Doğulu'dan yıllar sonra gelen itiraf

"İstanbul'a ilk geldiğimde 17 yaşındaydım. Kimse bilmez, gece parkta yatmışlığım vardı. Evim, arkadaşım param yoktu. Senin küçük pandalı havlun varmış bende o da yoktu. Parktaki bankta 4 gece geçirmişliğim var uyumadan, başıma bir şey gelir mi korkusuyla...

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