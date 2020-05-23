Kemal Doğulu'dan yıllar sonra gelen itiraf
Ünlü modacı Kemal Doğulu, yaşadığı zorlukları yıllar sonra ilk kez 'Doya Doya Moda' programında açıkladı. Doğulu açıklamasında, "Parktaki bankta 4 gece geçirdim" dedi.
Ünlü modacı Kemal Doğulu, yaşadığı zorlukları yıllar sonra ilk kez 'Doya Doya Moda' programında açıkladı. Doğulu açıklamasında, "Parktaki bankta 4 gece geçirdim" dedi.
'Doya Doya Moda' 22 Mayıs haftasının finaline, birbiri ardına gelen itiraflar damga vurdu. Programın sevilen jürisi Kemal Doğulu, hayatıyla ilgili gerçekleri ilk kez anlattı.
Doğulu, 17 yaşında Mersin'den İstanbul'a geldiğini ve o günlerde ne evi, ne arkadaşı ne de parası olduğunu söyledi. İşte Kemal Doğulu'dan yıllar sonra gelen itiraf: