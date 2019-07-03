Kemal Sunal mezarı başında anıldı

Gül Sunal, Kemal Sunal'ın hayat felsefesinin kendilerine yol gösterdiğini ifade ederek, "Onu öyle hazmettirmiş ki, çocuklar tahsilini yaptı. Ezo iki anadal bitirdi, Ali yüksek lisansını yaptı. Yani biz hep Kemal hayattaymış gibi yaşadığımız için acı bir yanda ama onun için bir şeyler yapabildik. Kitaplar yazdık, tezini bastırdık, belgesel yaptık." dedi.