Kemal Sunal mezarı başında anıldı
Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın vefatının 19. yılında, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.
Rol aldığı komedi filmleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kemal Sunal, vefatının 19. yılında ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.
Sanatçının Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Eşi Gül Sunal, yaptığı açıklamada, Kemal Sunal'ın vefatının ardından 19 yılın zor geçtiğini söyledi.
Gül Sunal, Kemal Sunal'ın hayat felsefesinin kendilerine yol gösterdiğini ifade ederek, "Onu öyle hazmettirmiş ki, çocuklar tahsilini yaptı. Ezo iki anadal bitirdi, Ali yüksek lisansını yaptı. Yani biz hep Kemal hayattaymış gibi yaşadığımız için acı bir yanda ama onun için bir şeyler yapabildik. Kitaplar yazdık, tezini bastırdık, belgesel yaptık." dedi.
"Ben ona minnettarım"
Kemal Sunal'ın yaşarken filmlerinin geniş kitleler tarafından sevileceğini ve izleneceğini bildiğini aktaran Gül Sunal, "Öldükten sonra bir delikanlı bana 'starlığını evde nasıl yaşardı?' diye sordu. Ne cevap vereceğimi şaşırdım, çünkü evde bir star yoktu. Bir evin babası vardı, akşam sofrada hep beraber otururduk, hafta sonları bizimle kahvaltı eder ve mutlaka çocuklarla vakit geçirirdi. Ben ona minnettarım." ifadelerini kullandı.