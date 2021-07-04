Kemal Sunal'ı anma töreninde ailesini isyan ettiren olay

"KEMAL, GÜLMEYİ VE GÜLDÜRMEYİ ÇOK SEVERDİ"

Hatıralarını yaşlanmadan kayda alarak, paylaşmak istediğini dile getiren Sunal, "Biraz da gülümsetecek hikayeler var içinde tabii. Çünkü biliyorsunuz Kemal, gülmeyi ve güldürmeyi çok severdi. Güzel bir buluşma olacak diye düşünüyorum." diye konuştu.

Kızı Ezo Sunal ise annesine bu proje için teşekkür ederek, "O arşivleri her açtığında duygusal anlar yaşıyor, toparlanması da biraz zaman alıyor ama onu kendine bir borç bildi" ifadelerini kullandı.