Miss Kemer International Güzellik Yarışması’nın güzelleri Kemer'de kampta
Antalya'nın Kemer İlçesi’nde düzenlenen ’Miss Kemer International Güzellik Yarışması’nın finalistleri kampa girdi
Kemer’de bu yıl 11’incisi düzenlenen Miss Kemer International Güzellik Yarışması için 20 ülkeden gelen güzeller Beldibi Mahallesi’ndeki Rixos Sungate Otel’de kampa girdi.
Güzeller, 9 Temmuz’da yapılacak final gecesine kadar Antalya genelinde çeşitli aktivitelere de katılacak.
Otelde jakuziye giren güzeller daha sonra denizde yüzüp eğlendi. Yarışmanın organizatörü Adnan Şeker, "Bu yıl 11’incisi düzenlenen yarışmamıza 20 ülke güzeli katılıyor. Turizm bütün insanları birbirine bağlar. Yarışmamızda 20 ülkeye buradan dostluk mesajı veriyoruz. 20 ülkeyi ve bütün dünyayı Türkiye’ye davet ediyoruz" dedi.