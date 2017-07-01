Miss Kemer International Güzellik Yarışması’nın güzelleri Kemer'de kampta

Otelde jakuziye giren güzeller daha sonra denizde yüzüp eğlendi. Yarışmanın organizatörü Adnan Şeker, "Bu yıl 11’incisi düzenlenen yarışmamıza 20 ülke güzeli katılıyor. Turizm bütün insanları birbirine bağlar. Yarışmamızda 20 ülkeye buradan dostluk mesajı veriyoruz. 20 ülkeyi ve bütün dünyayı Türkiye’ye davet ediyoruz" dedi.

