Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti evliliklerinin 11'inci yılında dudak dudağa aşka geldi
Bir dönem boşanmanın eşiğine geldikleri haberleriyle sık sık magazin gündeminde yer bulan Kenan Doğulu ile Beren Saat çifti evliliklerinin 11'inci yılında yaptıkları çok özel paylaşımla bu iddiaları da ilişkileri hakkında yalan yayan fısıltı gazetesi dillerini de yalanladı.
Kenan Doğulu ile Beren Saat çiftinin evliliği haklarında sık sık çıkan "boşanıyorlar" dedikodularına rağmen ilk günkü aşkla devam ederken ünlü çift evliliklerinin 11'inci yılını romantik bir paylaşımla kutladı.
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Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti düzenli olarak fısıltı gazetesi tarafından magazin kulislerine servis edilen "bakmayın siz kesin boşanacaklar" yalanlarına rağmen evliliklerinin 11'inci yılını kutladı.
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Hatırlanacağı gibi Kenan Doğulu 2012 yılında tanıştığı Beren Saat ile 29 Temmuz 2014 tarihinde Los Angeles şehrinde evlenmişti.
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Kenan Doğulu ile başarılı oyuncu Beren Saat, 11. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı.
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