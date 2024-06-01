Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten çılgın doğum günü partisi

Doğulu, komşularına "Her sene 31 Mayıs'ta sizlere verdiğimiz geçici rahatsızlık için önden özür diliyorum biliyorsunuz. Normalden biraz daha kalabalık olacağımız için doğal olarak konuşma ve müzik gürültüsü daha fazla olacaktır. Katılmak isterseniz de bekleriz, listeye eklenmek için lütfen isimlerinizi iletiniz" notunu yolladı.