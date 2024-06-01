Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten çılgın doğum günü partisi
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 50. yaşını kutlamak için Beykoz’daki villasının bahçesinde eşi Beren Saat ile müthiş bir parti organize etti.
Evlerinin bahçesini adeta gece kulübüne çeviren çiftin doğum gününe ünlü oyuncu ve şarkıcılar akın etti.
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Kutlamadan önce sitede yaşayan komşularına not yollayan Doğulu'nun ‘verecekleri rahatsızlık’ için önceden önlem aldı.
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Doğulu, komşularına "Her sene 31 Mayıs'ta sizlere verdiğimiz geçici rahatsızlık için önden özür diliyorum biliyorsunuz. Normalden biraz daha kalabalık olacağımız için doğal olarak konuşma ve müzik gürültüsü daha fazla olacaktır. Katılmak isterseniz de bekleriz, listeye eklenmek için lütfen isimlerinizi iletiniz" notunu yolladı.
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