Kenan Doğulu'dan ''birilerinin'' canını sıkacak Beren Saat itirafı

Evlilik teklifi sorusuna Doğulu, "Beren'e 4-5 kere evlenme teklif ettim. Birçok yüzük almıştım, o yüzükleri tek tek özel yerlerde takmaya karar verdim; bir sevdiğimiz beach'te, bir sevdiğimiz restoranda, bir sevdiğimiz şehirde. Bu yüzden evlenme teklifi serisi benimki" yanıtını verdi.