Kenan Doğulu'dan ''birilerinin'' canını sıkacak Beren Saat itirafı
Kenan Doğulu ile Beren Saat evliliği tüm aşkıyla sürerken Kenan Doğulu'dan sık sık çıkan "boşanıyorlar" dedikodularını bir daha ortaya çıkmayacak şekilde tarihe gömecek bir itiraf geldi.
Bir dönem boşanmanın eşiğine geldikleri haberleriyle magazin gündemine gelen Kenan Doğulu ile Beren Saat, evliliklerinin üzerindeki kara bulutları dağıtmayı başardı.
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Her fırsatta eşine duyduğu aşktan bahseden Doğulu, oyuncu ile 13 yıllık ilişkisinden bahsetti.
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2012'de tanıştığı Saat ile 29 Temmuz 2014 tarihinde Los Angeles şehrinde evlenen 50 yaşındaki müzisyen, Saba Tümer'in sunumuyla CNBC-e'de ekranlara gelen programa konuk oldu.
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Evlilik teklifi sorusuna Doğulu, "Beren'e 4-5 kere evlenme teklif ettim. Birçok yüzük almıştım, o yüzükleri tek tek özel yerlerde takmaya karar verdim; bir sevdiğimiz beach'te, bir sevdiğimiz restoranda, bir sevdiğimiz şehirde. Bu yüzden evlenme teklifi serisi benimki" yanıtını verdi.
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