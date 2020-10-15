Kenan İmirzalıoğlu: Bebeğin ismi belli ama...

AİLESİNDEN DESTEK

İlk kez annelik heyecanı yaşayacak olan Sinem Kobal’ın sağlıklı beslenmesi için her şeye dikkat eden Kenan İmirzalıoğlu’nun annesi; dalından meyve ve sebzeleri gelini için elleriyle toplayıp adreslerine gönderiyor.