Kenan İmirzalıoğlu: Bebeğin ismi belli ama...
Oyuncu Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren ve baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'de objektiflere yansıdı. İmirzalıoğlu, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Keyfi yerinde olan 46 yaşındaki oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, doğacak kızlarının ismiyle alakalı soruya cevap verdi."İsmi belli ama annesinden (Sinem Kobal) duyun ya da beraber olduğumuz zaman söyleriz."
Acun Ilıcalı'nın yeni kuracağı 'Exxen' dijital platformu için de İmirzalıoğlu, "Acun başında olduğu için başarılı olacaktır" yorumunu yaptı.
AİLESİNDEN DESTEK
İlk kez annelik heyecanı yaşayacak olan Sinem Kobal’ın sağlıklı beslenmesi için her şeye dikkat eden Kenan İmirzalıoğlu’nun annesi; dalından meyve ve sebzeleri gelini için elleriyle toplayıp adreslerine gönderiyor.