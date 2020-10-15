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  3. 15 Ekim 2020 11:06

Kenan İmirzalıoğlu: Bebeğin ismi belli ama...

Oyuncu Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren ve baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'de objektiflere yansıdı. İmirzalıoğlu, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Kenan İmirzalıoğlu: Bebeğin ismi belli ama...

Keyfi yerinde olan 46 yaşındaki oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, doğacak kızlarının ismiyle alakalı soruya cevap verdi."İsmi belli ama annesinden (Sinem Kobal) duyun ya da beraber olduğumuz zaman söyleriz."

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Kenan İmirzalıoğlu: Bebeğin ismi belli ama...

Acun Ilıcalı'nın yeni kuracağı 'Exxen' dijital platformu için de İmirzalıoğlu, "Acun başında olduğu için başarılı olacaktır" yorumunu yaptı.

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Kenan İmirzalıoğlu: Bebeğin ismi belli ama...

AİLESİNDEN DESTEK
İlk kez annelik heyecanı yaşayacak olan Sinem Kobal’ın sağlıklı beslenmesi için her şeye dikkat eden Kenan İmirzalıoğlu’nun annesi; dalından meyve ve sebzeleri gelini için elleriyle toplayıp adreslerine gönderiyor.

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Kenan İmirzalıoğlu: Bebeğin ismi belli ama...

Sağlıklı bir hamilelik geçiren Sinem Kobal da güne gebelik yogası yaparak başlıyor. İlerleyen saatlerde ise yürüyüş ve gebelik pilatesi yaparak bedenini ve zihnini doğum için hazırlıyor.

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