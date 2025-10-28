Kenan İmirzalıoğlu bölüm başı ücretiyle Türk televizyon tarihine geçti!
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun ''Aile Bir İmtihandır'' dizisinden bölüm başına kazanacağı ücret ağızları açık bıraktı.
2019-2024 yılları arasında Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk yapan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, ATV ekranlarında izleyeciyle buluşacak ''Aile Bir İmtihandır'' dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Dizide ''Doğan'' karakterine hayat verecek İmirzalıoğlu, başrolü Afra Saraçoğlu ile paylaşıyor.
Kenan İmirzalıoğlu'nuna kazanacağı ücret ise dudak uçuklattı. Ünlü oyuncunun bölüm başına 4 milyon 500 bin TL'ye el sıkıştığı iddia edildi.
İmirzalıoğlu'nun alacağı ücret, Türk televizyon tarihindeki en yüksek oyuncu ücretlerinden biri olarak dikkat çekti.
Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın yayınladığı yazısında İmirzalıoğlu'nun yatırım planı da yer aldı.
İMİRZALIOĞLU'NUN YENİ GÖZDESİ TRAKYA
Gayrimenkul yatırımlarıyla da tanınan İmirzalıoğlu'nun, yeni kazancını yine emlak sektörüne yönlendireceğini yazan Dağıstanlı yazısında şu ifadelere yer verdi: