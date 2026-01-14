Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi gerçek hikaye çıktı
ATV ekranlarında dün akşam ilk bölümüyle yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünde olduğu A.B.İ. dizisi reytinglere damgasını vururken dizideki Gülseren Budayıcıoğlu detayı da ortaya çıktı.
OGM Pictures imzalı A.B.İ. dizisi ATV ekranlarında dün akşam izleyicisiyle buluştu.
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünde olduğu A.B.İ. dizisi ilk bölümünden izleyiciden tam not alırken gerçek bir hikayeden uyarlanan dizinin altında yine Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzası var.
Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.
Öte yandan Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı dizi daha başlamadan hikaye değişikliği ve yaş farkı tepkileriyle gündeme gelmişti.
