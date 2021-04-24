Eşinin ve kızının üzerine titreyen Kenan İmirzalıoğlu, Ege'nin ıssız bir koyunda ve dağ tepesinde bir villa kiraladı. Havaların güzelleşmesiyle soluğu yeni villalarında alan çiftten Sinem Kobal da önceki gün eşsiz manzaraları ve havuzlarını Instagram'da paylaştı. Çift, Ege'nin ıssız bir koyundaki kiralık villalarında herkesten izole bir yaz geçirecek.