Kenan İmirzalıoğlu: ''Kızıma öğretmek istediğim ilk şey''
Kenan İmirzalıoğlu, Esquire dergisine röportaj verdi. Hem mesleğini, hem eşi Sinem Kobal'ı, hem de Ekim 2020'de dünyaya gelen kızı Lalin'i anlattı.
Kenan İmirzalıoğlu, Esquire dergisine röportaj verdi. Hem mesleğini, hem eşi Sinem Kobal'ı, hem de Ekim 2020'de dünyaya gelen kızı Lalin'i anlattı.
Kenan İmirzalıoğlu "Kızımla hayatım bambaşka bir noktaya taşındı. 15 yıl önce gerçekleşseydi, aynı anlayışta mı olurdum, emin değilim. Yaş itibariyle daha iyi gözlemleyebiliyorum. Lalin'i kucağıma alınca, tamamlandık hissi geldi" dedi.
"İNŞALLAH EDEPLİ OLUR"
Empati yeteneğinin arttığını söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, "Bu duyguyu yaşamayana anlatmak zor. Kızıma en çok edebi öğretmek istiyorum. İnşallah edepli ve vicdanlı olur."