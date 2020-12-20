Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinde alkışlanacak adım
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti yine gönülleri fethetti. Kızları Lalin'in 40'ı çıkınca ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için kollarını sıvadılar.
ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunuculuk yapan Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal ile kızları Lalin'in 40'ı çıkınca ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için kolları sıvadı.
YARDIM EKİBİ KURDULAR Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, birçok aileye erzak dağıtımı yapıp Türkiye'nin dört bir yanındaki miniklere de kırtasiye ve kışlık giysi yardımında bulundu.
İkilinin, yardıma muhtaç ailelerin bulunması için de iki kişilik bir ekip kurduğu öğrenildi. Sinem Kobal ve İmirzalıoğlu, bugüne kadar birçok kişiye yardım eli uzatmıştı.