Kenan İmirzalıoğlu yaşıyla dikkat çekti! Bakın kaç yaşında çıkt

ATV ekranlarındaki Kim Milyoner Olmak İster programını sunmaya başlayan Kenan İmirzalıoğlu, magazin dünyasının gündemine oturdu. 1 milyon TL'lik çeki dün gece yarışmacıya veren Kenan İmirzalıoğlu, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Özel hayatını magazinden uzak yaşamayı seven Kenan İmirzalıoğlu,