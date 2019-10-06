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  3. 06 Ekim 2019 17:30

Kenan İmirzalıoğlu yaşıyla dikkat çekti! Bakın kaç yaşında çıkt

Kenan İmirzalıoğlu yaşıyla dikkat çekti! Bakın kaç yaşında çıkt

ATV ekranlarındaki Kim Milyoner Olmak İster programını sunmaya başlayan Kenan İmirzalıoğlu, magazin dünyasının gündemine oturdu. 1 milyon TL'lik çeki dün gece yarışmacıya veren Kenan İmirzalıoğlu, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Özel hayatını magazinden uzak yaşamayı seven Kenan İmirzalıoğlu,

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Kenan İmirzalıoğlu yaşıyla dikkat çekti! Bakın kaç yaşında çıkt

ATV ekranlarındaki programıyla mercek altına alındı. Hayranları ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaşını merak etti. Peki Kenan İmirzalıoğlu kaç yaşında? İşte Kenan İmirzalıoğlu ve ünlülerin yaşları.

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Kenan İmirzalıoğlu yaşıyla dikkat çekti! Bakın kaç yaşında çıkt

KADİR İNANIR 15 Nisan 1949

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Kenan İmirzalıoğlu yaşıyla dikkat çekti! Bakın kaç yaşında çıkt

HÜLYA AVŞAR 10 EKİM 1963

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