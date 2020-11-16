Kenan İmirzalıoğlu: ''Yenilendim, tamamlandım, saflaştım…''
Atv'nin efsane yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, GÜNAYDIN'a konuştu. Geçen ay kızı Lalin'i kucağına alan İmirzalıoğlu; babalığı, evliliği, oyunculuğu, Türkiye'nin sağlık sistemi ve rol aldığı Türk Telekom'un reklam filmiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun o açıklamaları…
Atv'nin efsane yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, GÜNAYDIN'a konuştu. Geçen ay kızı Lalin'i kucağına alan İmirzalıoğlu; babalığı, evliliği, oyunculuğu, Türkiye'nin sağlık sistemi ve rol aldığı Türk Telekom'un reklam filmiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun o açıklamaları…
Oyunculuk kariyerinizde yaşadığınız en büyük dönüm noktası neydi? 1997'de Best Model of the World seçildikten sonra, oyunculuk aklımda çok da yokken, bana o dönem dört dizi teklifinde bulunulmuştu. O işlerin arasında 'Deli Yürek'in hikayesi dikkatimi çekmişti. Bununla beraber tabii Osman Sınav'ı tanıma şansım oldu. Sanırım kariyerimin hem başlangıç, hem de dönüm noktası, 'Deli Yürek'i seçmek ve Sınav ile bu yolculuğa başlamaktı.
SAMİMİ OLMAYA ÇALIŞIYORUM Dizilere ara vermenizin nedeni sürelerinin çok uzun olması mı? Bir sorumluluk aldığımda üzerime düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Dizi sürelerinin uzaması sebebiyle, seyircinin beklentisini karşılayacak kaliteli işler yapma konusunda endişeliyim. O nedenle seçiciyim. Bunun üstesinden geleceğimize inandığım bir proje olursa kabul ederim.
İzleyiciyle aranızda özel bağ olduğunu düşünüyorum... Bahsettiğiniz bağ bilinçle, stratejiyle kurulmuş bir bağ değil. Yılların getirdiği bir sonuç. Bunun nasıl olduğuna dair net bir fikrim yok. Ben hep işlerimi seçerken de, hayatıma ve kendime karşı da samimi olmaya çalışıyorum. Bu bana iş seçerken ekstra sorumluluk yüklüyor. Hem benim, hem de seyircinin beklentisini boşa çıkarmayacak, aynı zamanda heyecanlandıracak işleri seçmeye özen gösteriyorum. Böyle bir karşılık bulmuşken bunu devamlı hale getirmek ve daha da büyütmek bizim elimizde.