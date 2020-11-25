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  3. 25 Kasım 2020 09:22

Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili haber var

2014 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yıllardır yoğun bakımda yaşam savaşı veren Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili olumlu gelişmeler var.

Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili haber var

Altı yıldan fazladır yoğun bakımda olan ve bilinci kapalı olarak tedavisine devam edilen sanatçı Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi. Işık'ın tedavisinde başarı elde edildiği ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğunu duyuran eşi Beril Işık güzel haberi verdi. Günaydın'dan Yüksel Aytuğ'un haberine göre, Işık artık iletişim kurabiliyor. Uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor.

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Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili haber var

KENAN IŞIK İLETİŞİM KURMAYA BAŞLADI
Yüksel Aytuğ yazısında Kenan Işık'la ilgili verdiği haberde şunları aktardı;

"Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş.

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Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili haber var

Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor"

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Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili haber var

"VÜCUDUNU KENDİSİ TUTABİLİYOR"
"Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

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