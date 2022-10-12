Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğluna motosikletini kullandırdı
Eski motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğluna motosiklet kullandırdığı görüntüler tartışma yarattı.
Eski motosiklet yarışçısı ve AK Parti 27. Dönem Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nu motosiklete bindirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Sofuoğlu, oğlunun motosiklet sürdüğü anları takipçileriyle paylaştı.
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Sofuoğlu'nun paylaştığı görüntülerde 3 yaşındaki oğlu 560 cc’lik bir motosikletle pistte geziyor.
Oğlunun büyük araca hakimiyeti bazı kesimlerde hayranlık uyandırsa da bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
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OLUMSUZ YORUMLARA CEVAP VERDİ
Eski şampiyon, sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlarla ilgili "Bilmeyenler boş konuşmaya devam edebilir. Biz de işimizi yapmaya devam edeceğiz. Tedbir elden, takdir Allah’tan" paylaşımında bulundu.
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