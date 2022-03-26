Kendall Jenner dekolte sınırlarını yıkıp geçti
Kardashian/Jenner Ailesi'nin süper model üyesi Kendall Jenner sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla dekolte sınırlarını yıkıp geçti.
Kendall Jenner , cuma günü kız kardeşi Kylie Jenner ile yeni kozmetik ürünlerinin kampanyası için gerçekleşen çekimlerden bir dizi fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
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26 yaşındaki Kardashian/Jenner Ailesi'nin süper model üyesi, ince beli ve uzun bacaklarını sergileyen bol dekolteye sahip, leylak rengi elbisesiyle büyüledi.
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26 yaşındaki Kardashian/Jenner Ailesi'nin süper model üyesi, ince beli ve uzun bacaklarını sergileyen bol dekolteye sahip, leylak rengi elbisesiyle büyüledi.
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İşte Kendal Jenner'in sosyal medyayı sallayan uçuk menekşe rengindeki elbiseli pozları ve diğerleri...
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