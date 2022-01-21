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  4. Kendall Jenner karların içinde mini bikinisiyle poz verdi

Kendall Jenner karların içinde mini bikinisiyle poz verdi

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, son paylaşımıyla hayranlarının nefesini kesti.

Kendall Jenner karların içinde mini bikinisiyle poz verdi - Resim: 1

Moda devlerinden Messika markasının yeni yüzü olan Kendall Jenner, çekimlerden sona soluğu Aspen'de aldı.

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Kendall Jenner karların içinde mini bikinisiyle poz verdi - Resim: 2

Kış tatili için bir süredir burada olan süper model kar pozlarıyla büyüledi.

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Kendall Jenner karların içinde mini bikinisiyle poz verdi - Resim: 3

Mini bikinisiyle -5 derecede pozlar veren Jenner, kürklü çizmesiyle soğuk havaya karşı önlem aldı.

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Kendall Jenner karların içinde mini bikinisiyle poz verdi - Resim: 4

Jenner 62 yaşındaki Hollandalı motivasyon konuşmacısı ve dondurucu soğuklarla mücadele etme yeteneğiyle tanınan ekstrem sporcuya atıfta bulunarak gönderiye "Wim Hof buz banyoları" yazdı. Genç modelin ezber bozan pozlarına milyonlarca beğeni yağdı.

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