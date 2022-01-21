Kendall Jenner karların içinde mini bikinisiyle poz verdi
Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, son paylaşımıyla hayranlarının nefesini kesti.
Moda devlerinden Messika markasının yeni yüzü olan Kendall Jenner, çekimlerden sona soluğu Aspen'de aldı.
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Kış tatili için bir süredir burada olan süper model kar pozlarıyla büyüledi.
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Mini bikinisiyle -5 derecede pozlar veren Jenner, kürklü çizmesiyle soğuk havaya karşı önlem aldı.
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Jenner 62 yaşındaki Hollandalı motivasyon konuşmacısı ve dondurucu soğuklarla mücadele etme yeteneğiyle tanınan ekstrem sporcuya atıfta bulunarak gönderiye "Wim Hof buz banyoları" yazdı. Genç modelin ezber bozan pozlarına milyonlarca beğeni yağdı.
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