Kendall Jenner sütyensiz çıktı...
Ünlü yıldız Kendall Jenner, sütyensiz ve transparan bluzüyle dikkat çekti.
‘The Keeping Up With The Kardashians’ şovunun 21 yaşındaki yıldızı, geçtiğimiz gün havaalanına sütyensiz ve transparan bluzüyle dikkati çekti.
Kendall Jenner, Los Angeles Havaalanı’nda transparan örgü pantolonu ve sütyensiz giydiği örgü bluzüyle objektiflere takıldı.
Oldukça yoğun olan havaalanında bulunan yolcular seyahat için gayet salaş giyinirken, Kendall Jenner cesur tarzıyla ön plana çıktı.