Kendall Jenner'ın aşk hayatında şaşırtan ayrıntı

Bir süredir basketbolcu Devin Booker ile aşk yaşayan model Kendall Jenner, aile üyelerinin aksine özel hayatını gizli tutmayı tercih ediyor. Jenner, her ne kadar Booker ile zaman zaman aşk pozlarını takipçileriyle paylaşsa da ilişkisini kelimenin tam anlamıyla meraklı gözlerden köşe bucak saklıyor.