Kendall Jenner'ın aşk hayatında şaşırtan ayrıntı
Kardashian/Jenner Ailesi'nin model üyesi Kendall Jenner'ın aşk hayatıyla ilgili şaşırtan ayrıntılar gündeme geldi.
Keeping Up With The Kardashians'ın ortak yapımcılarından Farnaz Farjam, Kardashian/Jenner Ailesi'nin model üyesi Kendall Jenner'ın aşk hayatıyla ilgili ayrıntıları açıkladı.
Bir süredir basketbolcu Devin Booker ile aşk yaşayan model Kendall Jenner, aile üyelerinin aksine özel hayatını gizli tutmayı tercih ediyor. Jenner, her ne kadar Booker ile zaman zaman aşk pozlarını takipçileriyle paylaşsa da ilişkisini kelimenin tam anlamıyla meraklı gözlerden köşe bucak saklıyor.
Ancak konuyla ilgili bir ipucu Keeping Up With The Kardashians'ın ortak yapımcıların birinden geldi. Farnaz Farjam, ünlü modelin aşk hayatıyla ilgili bir ayrıntıyı paylaştı.
The Daily Dish'e konuşan Farjam, "Kendall Jenner'ın her zaman kendi kuralları vardı" ifadelerini kullandı.