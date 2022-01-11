Kendall Jenner'ın düğünde giydiği kıyafetle olay oldu
Dünyaca ünlü Amerikalı model Kendall Jenner'ın arkadaşı Lauren Perez'in düğünde kıyafetle olay olmuştu. Jenner'ın dikkat çeken elbisesinin modeli yanında fiyatı da dikkat çekti.
Kendall Jenner, arkadaşı Lauren Perez'in Kasım 2021'deki düğününde giyinmek için iddialı bir seçim yapmıştı.
1 / 27
Seçtiği kıyafetle çok konuşulan Jenner'ın, elbiseyi giyinebilmek için gelinden izin istediği ortaya çıktı.
2 / 27
Cesur kıyafeti ile gelinin bile önüne geçen Kendall, kıyafetinin modelinin yanı sıra fiyatı ile de gündem oldu.
3 / 27
26 yaşındaki süper model, bu davranışından ötürü birçok eleştiri aldı.
4 / 27