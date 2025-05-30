Kerem Aktürkoğlu evlendi
Bu yıl sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve sezon boyunca başarılı bir grafik çizen Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu nişanlısı Ceren Azak ile nikah masasına oturdu.
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile nişanlısı Ceren Azak, dün akşam düzenlenen bir törenle hayatlarını birleştirdi.
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Hem A Milli Takımın hem de Benfica'nın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun düğününden kareler sosyal medyada paylaşıldı.
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Uzun süredir birlikte olan çiftin düğüne akrabalar ve yakın arkadaşlar katıldı.
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Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz yılın Aralık ayında nişanlanmıştı.
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