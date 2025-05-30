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  4. Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'ndan müjdeli haber geldi

Kerem Aktürkoğlu evlendi

Bu yıl sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve sezon boyunca başarılı bir grafik çizen Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu nişanlısı Ceren Azak ile nikah masasına oturdu.

Kerem Aktürkoğlu evlendi - Resim: 1

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile nişanlısı Ceren Azak, dün akşam düzenlenen bir törenle hayatlarını birleştirdi.

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Kerem Aktürkoğlu evlendi - Resim: 2

Hem A Milli Takımın hem de Benfica'nın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun düğününden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

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Kerem Aktürkoğlu evlendi - Resim: 3

Uzun süredir birlikte olan çiftin düğüne akrabalar ve yakın arkadaşlar katıldı.

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Kerem Aktürkoğlu evlendi - Resim: 4

Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz yılın Aralık ayında nişanlanmıştı.

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