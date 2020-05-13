Kerem Alışık'tan Hilal Altınbilek açıklaması
Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek, kendileri hakkında çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı. Ancak ünlü oyuncunun, Altınbilek'e ait olduğu iddia edilen köpeği gezdirirken görüntülenmesi dedikoduları yeniden alevlendirdi. Alışık konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Kerem Alışık'ın, kendisi gibi oyuncu olan Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Kerem Alışık da söz konusu iddiaları "Asla böyle bir şey yok" diyerek reddetmişti. Alışık ve Altınbilek'in fotoğraflarındaki ortak bir nokta ise aşk dedikodularını yeniden alevlendirdi.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Bebek'te, Altınbilek'e ait olduğu iddia edilen Jüpiter isimli köpeği gezdirirken görüntülendi. Bu görüntü aşk iddialarını güçlendirdi. (Fotoğraf Habertürk'ten alınmıştır.)
Çıkan haberlerden sonra ise Alışık sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan oyuncu şunları söyledi: (Fotoğraf Habertürk'ten alınmıştır.)
"Bazen sen ne söylersen, ne kadar söylersen söyle karşındakinin anlamak istediği kadar kalıyor sözlerin... Söz söz olalı böyle eziyet görmemiş oluyor... Halbuki biraz anlayıp dinlemeye çalışılsa biraz incelik gösterilse incinmeyecek insanın yüreği... Ama bu durumda sabırla dirençle aynı sözü bir kere daha tekrarlamak ve söze devam etmek gerekliliği oluşuyor. O zaman son söz şöyle... Biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki arkadaşız... Hepsi bu..."