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  3. 13 Ocak 2021 12:50

Kerem Bürsin aşk iddiaları hakkında ne dedi?

Güzel oyuncu Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den aşk dedikodularını alevlendiren bomba gibi fotoğraf magazin gündeminde çok konuşulmaya başlandı. Bürsin'e partneri Hande Erçel ile yanak yanağa çekilmiş samimi fotoğraf karesi soruldu Bürsin'in verdiği cevap şaşırttı.

Kerem Bürsin aşk iddiaları hakkında ne dedi?

Son olarak rol aldıkları dizideki arkadaşlarıyla poz veren Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in samimi halleri ikili arasında aşk var dedirtti.

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Kerem Bürsin aşk iddiaları hakkında ne dedi?

KEREM BÜRSİN AŞK İDDİALARI HAKKINDA NE DEDİ?
Bu iddialar sonrası gazetecilerin karşısına geçen Bürsin, "Bugün setimiz buraya yakındı. Benim sahnelerimin bir kısmı bitti, mola verdik. Bu arada bende birkaç eksiğimi almaya geldim. Hemen işlerimi halledip tekrar sete döneceğim." dedi.

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Kerem Bürsin aşk iddiaları hakkında ne dedi?

HANDE ERÇEL'İ DUYUNCA GÜLÜMSEDİ
Bürsin, Erçel ile aşk yaşayıp yaşamadığını soran muhabirlere gülümsemekle yetindi.

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Kerem Bürsin aşk iddiaları hakkında ne dedi?

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