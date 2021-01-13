Kerem Bürsin aşk iddiaları hakkında ne dedi?

KEREM BÜRSİN AŞK İDDİALARI HAKKINDA NE DEDİ?

Bu iddialar sonrası gazetecilerin karşısına geçen Bürsin, "Bugün setimiz buraya yakındı. Benim sahnelerimin bir kısmı bitti, mola verdik. Bu arada bende birkaç eksiğimi almaya geldim. Hemen işlerimi halledip tekrar sete döneceğim." dedi.