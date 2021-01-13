Kerem Bürsin aşk iddiaları hakkında ne dedi?
Güzel oyuncu Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den aşk dedikodularını alevlendiren bomba gibi fotoğraf magazin gündeminde çok konuşulmaya başlandı. Bürsin'e partneri Hande Erçel ile yanak yanağa çekilmiş samimi fotoğraf karesi soruldu Bürsin'in verdiği cevap şaşırttı.
Son olarak rol aldıkları dizideki arkadaşlarıyla poz veren Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in samimi halleri ikili arasında aşk var dedirtti.
KEREM BÜRSİN AŞK İDDİALARI HAKKINDA NE DEDİ?
Bu iddialar sonrası gazetecilerin karşısına geçen Bürsin, "Bugün setimiz buraya yakındı. Benim sahnelerimin bir kısmı bitti, mola verdik. Bu arada bende birkaç eksiğimi almaya geldim. Hemen işlerimi halledip tekrar sete döneceğim." dedi.
HANDE ERÇEL'İ DUYUNCA GÜLÜMSEDİ
Bürsin, Erçel ile aşk yaşayıp yaşamadığını soran muhabirlere gülümsemekle yetindi.