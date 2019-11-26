ABD'li ünlü şarkıcıdan cesur paylaşım ! Kerem Bürsin de beğendi
ABD'li şarkıcı Lizzo, sosyal medya hesabından çıplak fotoğrafını paylaştı. Lizzo'nun cesur paylaşımını, ünlü oyuncu Kerem Bürsin de beğendi.
Başarılı şarkıcı Lizzo, Instagram hesabından paylaştığı çıplak pozuyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Banyo aynasında kalçasını dönerek verdiği çıplak pozun altına ''K*çımı öp'' notu düşen ünlü şarkıcı, iddialı paylaşımıyla bir milyonun üzerinde beğeni aldı.
Instagram'da 6 milyonu aşkın takipçisi bulunan ABD'li şarkıcı, ocak ayında Los Angeles'da gerçekleşecek olan Grammy'ye; En İyi Solo Pop Performans, En İyi Yeni Sanatçı, Yılın Şarkısı, Yılın Kaydı, Yılın Albümü, En İyi R&B Performansı ve En İyi Geleneksel R&B Performansı kategorilerinde aday gösterilmişti.