ABD'li ünlü şarkıcıdan cesur paylaşım ! Kerem Bürsin de beğendi

Instagram'da 6 milyonu aşkın takipçisi bulunan ABD'li şarkıcı, ocak ayında Los Angeles'da gerçekleşecek olan Grammy'ye; En İyi Solo Pop Performans, En İyi Yeni Sanatçı, Yılın Şarkısı, Yılın Kaydı, Yılın Albümü, En İyi R&B Performansı ve En İyi Geleneksel R&B Performansı kategorilerinde aday gösterilmişti.



