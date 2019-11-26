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  3. 26 Kasım 2019 17:44

ABD'li ünlü şarkıcıdan cesur paylaşım ! Kerem Bürsin de beğendi

ABD'li şarkıcı Lizzo, sosyal medya hesabından çıplak fotoğrafını paylaştı. Lizzo'nun cesur paylaşımını, ünlü oyuncu Kerem Bürsin de beğendi.

ABD'li ünlü şarkıcıdan cesur paylaşım ! Kerem Bürsin de beğendi

Başarılı şarkıcı Lizzo, Instagram hesabından paylaştığı çıplak pozuyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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ABD'li ünlü şarkıcıdan cesur paylaşım ! Kerem Bürsin de beğendi

Banyo aynasında kalçasını dönerek verdiği çıplak pozun altına ''K*çımı öp'' notu düşen ünlü şarkıcı, iddialı paylaşımıyla bir milyonun üzerinde beğeni aldı.

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ABD'li ünlü şarkıcıdan cesur paylaşım ! Kerem Bürsin de beğendi

Fotoğrafı beğenenler arasında ünlü oyuncu Kerem Bürsin de vardı.

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ABD'li ünlü şarkıcıdan cesur paylaşım ! Kerem Bürsin de beğendi

Instagram'da 6 milyonu aşkın takipçisi bulunan ABD'li şarkıcı, ocak ayında Los Angeles'da gerçekleşecek olan Grammy'ye; En İyi Solo Pop Performans, En İyi Yeni Sanatçı, Yılın Şarkısı, Yılın Kaydı, Yılın Albümü, En İyi R&B Performansı ve En İyi Geleneksel R&B Performansı kategorilerinde aday gösterilmişti.

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