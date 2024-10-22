Kerem Bürsin gönlünü Sabancıların torununa kaptırdı
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in, Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan ile aşk yaşamaya başladı.
Son olarak Mavi Mağara adlı yapımda rol alan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Sakıp Sabancı’nın torunu olan Melisa Tapan ile aşk yaşıyor.
1 / 5
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, oyuncunun 2 aydır Sakıp Sabancı’nın torunu olan Melisa Tapan’la sevgili olduğu ortaya çıktı
2 / 5
Bürsin verdiği röportajda “Kalbim dolu… Çok mutluyum, ilişkimiz çok güzel başladı” açıklamasını yapmıştı.
3 / 5
Gupse Özay ve Öykü Karayel’le beraber oynadığı Platonik dizisi için Çeşme’de bulunan Bürsin’in yakında beraberliğiyle ilgili paylaşım yapması bekleniyor.
4 / 5