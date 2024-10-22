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Kerem Bürsin gönlünü Sabancıların torununa kaptırdı

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in, Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan ile aşk yaşamaya başladı.

Kerem Bürsin gönlünü Sabancıların torununa kaptırdı - Resim: 1

Son olarak Mavi Mağara adlı yapımda rol alan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Sakıp Sabancı’nın torunu olan Melisa Tapan ile aşk yaşıyor.

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Kerem Bürsin gönlünü Sabancıların torununa kaptırdı - Resim: 2

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, oyuncunun 2 aydır Sakıp Sabancı’nın torunu olan Melisa Tapan’la sevgili olduğu ortaya çıktı

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Kerem Bürsin gönlünü Sabancıların torununa kaptırdı - Resim: 3

Bürsin verdiği röportajda “Kalbim dolu… Çok mutluyum, ilişkimiz çok güzel başladı” açıklamasını yapmıştı.

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Kerem Bürsin gönlünü Sabancıların torununa kaptırdı - Resim: 4

Gupse Özay ve Öykü Karayel’le beraber oynadığı Platonik dizisi için Çeşme’de bulunan Bürsin’in yakında beraberliğiyle ilgili paylaşım yapması bekleniyor.

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