Kerem Bursin ile sosyal medyanın güzel fenomeni Selin Yağcıoğlu aşk mı yaşıyor ?
Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları listesinde zirvedeki isimlerden Kerem Bursin ile sosyal medyanın güzel fenomeni Selin Yağcıoğlu'nun yen ibir aşka yelken açtığı öne sürüldü.
'Bu Şehir Arkandan Gelecek', 'Muhteşem İkili', 'Sen Çal Kapımı', 'Ya Çok Seversen' ve 'Mavi Mağara' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Kerem Bursin, hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.
Kerem Bürsin geçtiğimiz hafta Melisa Tapan ile olan ilişkisini noktalamıştı.
Takvim'in haberine göre Melisa Tapan ile sessiz sedasız bir şekilde yollarını ayıran Kerem Bürsin'in kalbini sosyal medyanın güzel fenomenine kaptırdığı iddia edildi.
Magazin kulislerine bomba gibi düşen iddiaya göre Kerem Bürsin ile Geçtiğimiz aylarda 2 yıldır aşk yaşadığı iş insanı Allan Hakko ile yollarını ayıran Selin Yağcıoğlu şimdilerde gözlerden uzak bir aşk yaşıyor.
