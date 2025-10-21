Kerem Bursin ile sosyal medyanın güzel fenomeni Selin Yağcıoğlu aşk mı yaşıyor ?

'Bu Şehir Arkandan Gelecek', 'Muhteşem İkili', 'Sen Çal Kapımı', 'Ya Çok Seversen' ve 'Mavi Mağara' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Kerem Bursin, hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.