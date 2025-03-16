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Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan aşkı kısa sürdü

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile Melisa Sabancı Tapan'ın ilişkisinin 1 yılı doldurmadan sona erdiği ortaya çıktı .

Kaynak: Takvim Gazetesi
Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan aşkı kısa sürdü - Resim: 1

Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan, 2024 yılının Mayıs ayında aşk yaşamaya başlamıştı.

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Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan aşkı kısa sürdü - Resim: 2

O dönem aşkını saklayan, aylar sonra da birinci ağızdan açıklama kararı alan Bürsin'in, "Kalbim çok dolu çok mutluyum" diyerek aşk itirafında bulunması duyanlarda ufak çaplı bir şok etkisi yaratmıştı.

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Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan aşkı kısa sürdü - Resim: 3

Kısa bir süre sonra ilişkilerinde neredeyse 1 yılı dolduracak çiftimizin işleri ilerlettiği ve Bürsin'in Sabancı kayınvalidesi ile tanıştığı bile söylenmişti. 

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Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan aşkı kısa sürdü - Resim: 4

Ancak Takvim'de yer alan habere göre, ikilinin kısa süreli birlikteliği bittiği öğrenildi. 

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