Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan aşkı kısa sürdü
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile Melisa Sabancı Tapan'ın ilişkisinin 1 yılı doldurmadan sona erdiği ortaya çıktı .
Kaynak: Takvim Gazetesi
Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan, 2024 yılının Mayıs ayında aşk yaşamaya başlamıştı.
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O dönem aşkını saklayan, aylar sonra da birinci ağızdan açıklama kararı alan Bürsin'in, "Kalbim çok dolu çok mutluyum" diyerek aşk itirafında bulunması duyanlarda ufak çaplı bir şok etkisi yaratmıştı.
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Kısa bir süre sonra ilişkilerinde neredeyse 1 yılı dolduracak çiftimizin işleri ilerlettiği ve Bürsin'in Sabancı kayınvalidesi ile tanıştığı bile söylenmişti.
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Ancak Takvim'de yer alan habere göre, ikilinin kısa süreli birlikteliği bittiği öğrenildi.
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