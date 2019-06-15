Kerem Bürsin’den Serenay Sarıkaya’ya ağır gönderme

"DOĞRU ADAM OLMAK YETERLİ DEĞİL" "Ancak şunu öğrendim ki kendini 'doğru adam' olarak tanımlamak, uzun yıllardır devam eden global hak savaşı mücadelesi için ne yazık ki yeterli değil." diyen yakışıklı oyuncu, sözlerine "Hatta 'doğru adam' bile kadın hakları mücadelesinde problemin bir parçası olabiliyor. Kendimden de biliyorum ki aslında bu eşitsizliğe sebep olan kalıp yargıları, her gün yeniden ve yeniden üretiyoruz. Daha iyi olmak her zaman bir seçenek, gelişime hep açık olmalıyız." diye devam etti.