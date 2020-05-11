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  3. 11 Mayıs 2020 13:18

Kerem Tunçeri’den Aslı Enver’e bir hamle daha

Aslı Enver ve eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin aşk yaşadığı haberleri gündeme bolba gibi düşmüştü.

Kerem Tunçeri’den Aslı Enver’e bir hamle daha

Aslı Enver ve eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin aşk yaşadığı haberleri gündeme bolba gibi düşmüştü.

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Kerem Tunçeri’den Aslı Enver’e bir hamle daha

Bir ay önce ortak arkadaşlarının düzenlediği ev partisinde tanışan ikilinin iletişimi kısa sürede aşka dönüşmüştü. Aşk haberlerinin gündeme gelmesinin ardından Tunçeri'nin sosyal medya üzerinden attığı mesajlar ifşa olmuştu.

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Kerem Tunçeri’den Aslı Enver’e bir hamle daha

Kerem Tunçeri'nin 3 kadına attığı mesajların peş peşe ifşa olmasının ardından Aslı Enver yeni başlayan aşklarını noktaladı.

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Kerem Tunçeri’den Aslı Enver’e bir hamle daha

DOĞUM GÜNÜNDE ÇİÇEK GÖNDERDİ Ancak güzel oyuncunun kalbini kazanma konusunda ısrarlı olan Kerem Tunçeri bir türlü pes etmedi ve dün yaş günü olan Aslı Enver'e çiçek gönderdi.

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