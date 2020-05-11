Kerem Tunçeri’den Aslı Enver’e bir hamle daha
Aslı Enver ve eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin aşk yaşadığı haberleri gündeme bolba gibi düşmüştü.
Aslı Enver ve eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin aşk yaşadığı haberleri gündeme bolba gibi düşmüştü.
Bir ay önce ortak arkadaşlarının düzenlediği ev partisinde tanışan ikilinin iletişimi kısa sürede aşka dönüşmüştü. Aşk haberlerinin gündeme gelmesinin ardından Tunçeri'nin sosyal medya üzerinden attığı mesajlar ifşa olmuştu.
Kerem Tunçeri'nin 3 kadına attığı mesajların peş peşe ifşa olmasının ardından Aslı Enver yeni başlayan aşklarını noktaladı.